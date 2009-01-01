Веники из кавказского дуба с шалфеем.

Веники обязательный атрибут парильного помещения. Дуб для веника собирается в определенные месяцы, когда листва набирает полезные экстракты в листья, именно в этом заключается секрет плотного и мягкого веника из дуба. В наличие веники с разными дополнител